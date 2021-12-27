Güney'de vaka sayısında rekor

Güney Kıbrıs’ta bugün rekor Covid-19 vaka sayısı belirlendi. Yapılan 121 bin 127 test neticesinde bin 925 yeni vaka kaydedildi..

Bugün yaşanan 2 can kaybı ile toplam ölü sayısı 630’a, vaka sayısı ise 152 bin 685’e yükseldi.