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Güney'de vaka sayısında rekor

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Güney'de vaka sayısında rekor
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Güney Kıbrıs’ta bugün rekor Covid-19 vaka sayısı belirlendi. Yapılan 121 bin 127 test neticesinde bin 925 yeni vaka kaydedildi.. 
Bugün yaşanan 2 can kaybı ile toplam ölü sayısı 630’a, vaka sayısı ise 152 bin 685’e yükseldi.
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