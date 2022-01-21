“Bu toplum yaşadıklarını beş yıl daha kaldıramaz”

CTP lideri Erhürman, pazar günkü seçimin çok kritik olduğunu kaydederek, “Kırılma noktasındayız. Bu toplum, son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha kaldıramaz” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, Emekli Astsubaylar Derneği, TBK Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

UBP hükümetlerinin, kurultay kaygısına düşerek toplumu umursamadığını savunan Erhürman, en son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi olduğunu anımsayamadığını söyledi.

1974’ün öncesinde ve sonrasında Kıbrıs Türk halkının çok büyük sorunlar yaşadığını kaydeden Erhürman, “2022’ye girdiğimiz bu günlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman, biz bu mücadeleyi bunun için vermedik noktasındayız” dedi.

En son ne zaman elektrik kesintilerinin bu kadar sık yaşandığını anımsayamadığını belirten Erhürman, yıllardır yaşanmayan sorunların bu hükümet döneminde yaşanmaya başladığını savundu.

Tufan Erhürman, memlekette akaryakıt kuyrukları oluşur hale geldiğini ve halkın tüp gaz dahi bulamaz hale getirildiğini ifade etti.

Bütün bunların doğrudan doğruya pandemi ve TL’nin değer kaybıyla ilgisinin olmadığını belirten Erhürman, “Bu durum, hükümet edenlerin kurultay kaygısına düşüp toplumu umursamamalarıyla ilgili bir durumdur” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman, bu memlekette bir özel sektör emeklisinin aldığı ücretin, asgari ücret kadar olmadığını belirterek, memlekette bu dönem ilaç sıkıntısının da yaşandığını, şu an eczanelerde birçok ilacın bulunmadığını kaydetti.

Memleketin enkaza döndüğü görüşünü dile getiren Erhürman, sosyal sigortaların, emekli maaşlarını ödeyemez duruma getirildiğini söyledi.

Seçimin çok kritik olduğunu belirten Erhürman, “Kırılma noktasındayız. Son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha bu toplum kaldıramaz” dedi.

Erhürman, halkın geleceğinin, seçime üç gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce günlerce Maraş’ın yerleşime açılacağının konuşulduğuna dikkat çeken CTP Lideri Tufan Erhürman, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını kaydetti. Bu seçimde Maraş konusunun gündem bile olmadığını dile getiren Erhürtman, “Şimdi de iç hatlar meselesi ortaya çıktı. Bu halkın geleceği seçime 3 gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemez” dedi.

“ÜLKE İLKEL KOŞULLARA DÖNDÜRÜLDÜ”

KIB-TEK’e bugüne kadar kaç santral alındıysa istisnasız hepsinin CTP dönemlerinde alındığının altını çizen Erhürman, dörtlü hükümet döneminde KIB-TEK’in 11 milyon artıyla seneyi kapattığını vurguladı.

Erhürman, enerji işinin sadece enerji bakanlığına bırakılacak bir iş olmadığını belirterek, “2019’dan 2022’ye geldik jeneratörler alınmadı, bakımlar yapılmadı. KIB-TEK 500 milyon TL’ye kadar zarara girmiş durumda” dedi.

“Ülke ilkel koşullara döndürüldü. 1980’lerde yaşadığı problemleri tekrar yaşamak zorunda bırakılıyoruz” diye konuşan Erhürman, CTP döneminde KIB-TEK’e ilk kez AB finansmanıyla “scada sisteminin” de kurulduğunu hatırlattı.

CTP Lideri Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) son üç yıldır hükümette olmasına rağmen, seçime az bir süre kala “radikal kararlar alacağız” dediğini söylerken, şöyle devam etti:

“Bu radikal kararlardan anladığımız, vergileri artıracaklar, maaşları kesecekler, hayat pahalılığını dondurmaya çalışacaklar. Benim aklıma gelenler bunlar. Seçime 3 gün kaldı ve ekonomiyle ilgili bir çözüm yolu ortaya koymuyorlar.”

Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendirme ve gelirleri de dövize endeksleme politikaları olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz kendi formüllerimizi açıklıyoruz. Onlar sadece radikal kararlar alacağız diyorlar. Bu halkın vergi verecek gücü kaldı mı? Ekonomiyi de dibe vurdurdular” dedi.

Sosyal sigortalarda 32 bin kişinin sistemden çıktığının altını çizen Erhürman, kurumun batışa geçtiğini ifade etti.

Erhürman, alım gücünün yerlerde süründüğünü vurguladı. Bu ülkenin gailesini çekmeyen zihniyetin, ülkeyi elektriksiz bıraktığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülke yönetilmedi. Sürekli kendi kurultaylarının peşinden koştular” diye konuştu. Erhürman, içinde bulunulan dönemde eczanelerde grip aşısının bile olmadığını belirtirken, hiçbir UBP hükümeti döneminde dahi memleketin bu kadar kötü durumda olmadığını kaydetti.

Açıklamalarında piyasada öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Erhürman, tüm giderlerde olduğu gibi gelirlerin de dövize endeksleneceğini yineledi.

Erhürman, “Karşımızdaki zihniyetin hiçbir ekonomik model önerisi yok. Memleketi bu hale kendileri getirdi zaten. Şimdi radikal kararlar alacağız diyorlar” dedi.



