Üniversiteler satrançta şampiyon DAÜ ve ODTÜ

Kadınlarda DAÜ’nün ardından Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ikinci olurken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) üçüncü oldu. Erkeklerde ise ODTÜ’nün ardından DAÜ ikinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Satranç müsabakalarının sonunda oluşan genel puan durumları şu şekilde;
|SATRANÇ ERKEKLER PUAN DURUMU
|TAKIM
|MAÇ
|G
|B
|M
|MP
|RES.
|PUAN
|1-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|5
|5
|0
|0
|10
|0
|13
|2-Doğu Akdeniz Üniversitesi
|5
|4
|0
|1
|8
|0
|11
|3-Yakın Doğu Üniversitesi
|5
|3
|0
|2
|6
|0
|9
|4-Atatürk Öğretmen Akademisi
|5
|3
|0
|2
|6
|0
|8,5
|5-Uluslararası Final Üniversitesi
|5
|3
|0
|2
|6
|0
|7
|6-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|5
|2
|0
|3
|4
|0
|8
|7-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|5
|2
|0
|3
|4
|0
|6,5
|8-Girne Üniversitesi
|5
|2
|0
|3
|4
|0
|5
|9-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|5
|1
|0
|4
|2
|0
|6
|10-Girne Amerikan Üniversitesi
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|1
|SATRANÇ KADINLAR PUAN DURUMU
|TAKIM
|MAÇ
|G
|B
|M
|MP
|RES.
|PUAN
|1-Doğu Akdeniz Üniversitesi
|4
|4
|0
|0
|8
|0
|12
|2-Atatürk Öğretmen Akademisi
|4
|3
|0
|1
|6
|0
|6
|3-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|4
|2
|0
|2
|4
|0
|6
|4-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|4
|1
|0
|3
|2
|0
|4
|5-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|2