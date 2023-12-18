Üniversiteler satrançta şampiyon DAÜ ve ODTÜ

SATRANÇ ERKEKLER PUAN DURUMU TAKIM MAÇ G B M MP RES. PUAN 1-Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5 5 0 0 10 0 13 2-Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 4 0 1 8 0 11 3-Yakın Doğu Üniversitesi 5 3 0 2 6 0 9 4-Atatürk Öğretmen Akademisi 5 3 0 2 6 0 8,5 5-Uluslararası Final Üniversitesi 5 3 0 2 6 0 7 6-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 5 2 0 3 4 0 8 7-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 5 2 0 3 4 0 6,5 8-Girne Üniversitesi 5 2 0 3 4 0 5 9-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 5 1 0 4 2 0 6 10-Girne Amerikan Üniversitesi 5 0 0 5 0 0 1

SATRANÇ KADINLAR PUAN DURUMU TAKIM MAÇ G B M MP RES. PUAN 1-Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 4 0 0 8 0 12 2-Atatürk Öğretmen Akademisi 4 3 0 1 6 0 6 3-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4 2 0 2 4 0 6 4-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 4 1 0 3 2 0 4 5-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 4 0 0 4 0 0 2

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen satranç müsabakalarında şampiyon kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), erkeklerde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ Spor Salonu’nda oynanan satranç müsabakalarına kadınlarda 5, erkeklerde de 10 üniversite takımı katıldı.Kadınlarda DAÜ’nün ardından Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ikinci olurken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) üçüncü oldu. Erkeklerde ise ODTÜ’nün ardından DAÜ ikinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.Satranç müsabakalarının sonunda oluşan genel puan durumları şu şekilde;