Ulusal Usta Vladimir Pronin, Mehmet Şabanve Demir İlhan Şampiyon!

5. Ak-Günler İşletmeleri Satranç Turnuvası 22-23 Temmuz’da Girne Üniversitesi’nde gerçekleşti. Turnuvaya Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt'tan 59 oyuncu katıldı ve 5 tur oynandı.Küçükler Kategorisini 5 puanla Demir İlhan kazanırken, 4 puanla Hasan Alaz Şimşekatan ikinci oldu. Barış Bahriyeli de 4 puanla üçüncü oldu ve Mehmet Meriçhan da 4 puanla dördüncü olmayı başardı.Gençler kategorisini 5 puanla Mehmet Şaban kazanırken Doruk İlhan 4 puanla ikinci, Kayra Özdemir 4 puanla üçüncü, Enver Rasmussen Serakıncı 3.5 puanla dördüncü oldu. Gümüş At Satranç Derneği'nde Akasya Eskiköy de 3 puanla Bayanlar Birincisi olmayı başardı.Büyükler Kategorisini de Gümüş At Satranç Derneği'nden Ulusal Usta Vladimir Pronin 4.5 puanla kazandı. Arsoy Azak 4 puanla ikinci olurken Gümüş At Satranç Derneği'den Furkan Bakan 4 puanla üçüncü ve başka birGümüş At'lı olan Hasan İvdil de 3 puanla dördüncü olmayı başardılar.