Erten Gazi’den Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek sözü

Basketbol hayatını Türkiye'de Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te sürdüren Kıbrıslı Türk Erten Gazi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti.

Erten ziyarette açıklamada bulunarak, 6 Şubat tarihinde hayatlarını yitiren Şampiyon Melekler'in ülke sporunun geleceği gençler olacağını vurgulayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Gazi, maddi manevi derneğe katkı koymaya hazır olduğunun altını çizen, adaletin yerini bulmasını diledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Erten TMK mezunu bir Kıbrıslı Türk, çocuklarımız da bizimle olsaydı, böyle olacaktı, ziyareti bize güç verdi” şeklinde konuştu.



