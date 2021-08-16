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Tatar:Satranç bireylere öngörü kazandırır

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Ersin Tatar, “Satranç, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandırır. Özellikle genç bireylerin kendini geliştirmesi anlamında satranç oldukça yararlı bir disiplindir.” açıklamasını yaptı

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Tatar:Satranç bireylere öngörü kazandırır
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu Başkanı Hüseyin Yeten ve dernek asbaşkanı Kaan Kutlay’ı kabul ederek görüştü.
Satrancın bir spor olmasının yanı sıra dünya tarafından önemli kabul edilen bir disiplin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, satrancın medeni ülkelerde zihinsel gelişim adına oldukça rağbet gördüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, satrancın, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandırdığını söyleyerek, özellikle genç bireylerin kendini geliştirmesi anlamında satrancın oldukça yararlı bir disiplin olduğuna dikkat çekti.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak satranç gibi faydalı bir uğraş içerisinde olmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de diğer spor dalları gibi, satrançta da önemli sayıda kulüp ve sporcunun lisanslı olarak mücadele ettiğinin altını çizerek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haksız ambargo ve kısıtlamalara rağmen, satrançta önemli başarılara imza atıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu’na bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, diğer spor branşlarına olduğu gibi, satranca da imkânlar ölçüsünde gerekli desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hüseyin Yeten de derneğin faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 
 
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