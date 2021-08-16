Tatar’dan, Berk’e tebrik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Sporcusu Berk Bağrıkara’yı telefonla arayarak, olimpik mesafe triatlon 2021 Türkiye Kupası 20-24 yaş grubu şampiyonluğu dolayısıyla kendisini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, sporcunun başarılarının devamını dilerken, Kıbrıs Türk gençliğine örnek teşkil eden başarılar elde eden sporcularımızla büyük gurur duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, spor konusunda uygulanan kısıtlamalara rağmen başarılı sporcularımızın uluslararası müsabakalarda başarıyla bizleri temsil ettiklerini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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