Seniors ve büyüklerde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları öncesi çok çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

Turnuvada oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

BÜYÜK KADINLAR:

ÖZAY BARUTCU - AZRA SERAY YALKIÇ 6/4 – 7/6(8)

OKSANA PİDDUBNA - ŞENGÜL TİLKİ 6/1 - 6/3

BÜYÜK ERKEKLER:

ABDELRAHMAN A. BİTAR - YALIN DOĞASAL 6/1 – 6/0

BÜYÜK ERKEK ÇİFTLER:

BATUR EVRE / ARAS ÇELİK - ZEKİ ESENDAĞLI / İBRAHİM AĞUN 3/6 – 1/6

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

AL BİTAR / OKSANA PİDDUBNA - YALIN DOĞASAL / ŞARA BORANHAN 6/2 – 6/0

SENİOR 30+ ERKEKLER:

SERCAN EROZAN - ORÇUN KASAP 6/1 – 6/2

SENİOR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER:

İREM İLERİCİ / HASAN GAZİOĞLU - BANU ELÇİN / DİMİTRİ CEBOTARİ 6/1 – 6/1

Şafak Güzoğlu / Sercan Erozan - Laika Karşılı / Nurettin Arapsoy 6/4 – 6/1

SENİOR 40+ KADINLAR:

ŞAFAK GÜZOĞLU - İPEK CİVİSİLLİ 3/6 – 6/2 - 7/6(2)

İPEK ÖZSEV - KADRİYE DEBRELİ 4/6 – 6/4 – 4/6

SENİOR 40+ ERKEKLER:

EMİR AHMET KONUKLU - NECAT YÜKSEL 6/1 – 6/1

SENİOR 40+ ÇİFT KADINLAR:

Demet Onurlu / Havva Anıl - Kadriye Debreli / Sinem S. Ercantan 1/6 – 3/6

SENİOR 40+ ÇİFT ERKEKLER:

Zafer Hıdıroğlu / Mehmet Yalçın - Börte Barlasoğlu / Murat Şahin 6/4 – 7/5

Necat Yüksel / Ediz Demirciler - Burak Gazi / Kadir Yorgancıoğlu 5/7 – 1/6

AYDIN BAŞEL / TURGUT MUSLU - ORHUN DOĞUSAL / ÖZGE SAMİOĞLU 0/6 – 1/6

SENİOR 50+ ERKEKLER:

JEAN C. SCHROTTER - ÖZGE SAMİOĞLU 5/7 – 3/6

