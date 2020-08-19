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Şah yokum dedi

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Görneç Spor Kulübünün başarılı başkanı Mehmet Şah, genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı

Şah yokum dedi
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç Spor Kulübünün başarılı başkanı Mehmet Şah, genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Kulübü BTM Birinci Ligden alıp, K-PET Birinci Lige taşıyan ve burada kalıcı yapan Mehmet Şah, başkanlığa devam etmeyeceğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Mehmet Şah’ın açıklaması şöyle:
“2 yıllık Görneç Spor Kulübü Başkanlık süremin dolmasının ardından yeniden başkanlığa devam etmeyeceğim.
26 Ağustos Çarşamba akşamı kulüp binamızda yapılacak olan genel kurulumuza tüm üyeler ve camiamız davetlidir.Bu süreçte benimle birlikte emek edip çalışan, vaktini ayırıp gönül veren tüm yönetici arkadaşlara sonsuz teşekkürler ederim.
Bu süreçte Görneç Spor Kulübüne katkı koyan herkese teşekkür ederim. Dolu dolu güzel iki sezon geçirdiğime inanıyorum. Yeni sezonda hem Görneç’e hemde diğer takımlara başarılar ve iyi çalışmalar dilerim.”
 
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