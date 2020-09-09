Satrançta süresi belirsiz erteleme

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, artan COVID 19 vakaları nedeniyle 2020 KKSF M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonasını, süresi belirsiz olarak erteledi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulu, artan COVID 19 vakaları nedeniyle şampiyona erteleme kararları aldı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:

“26-27 Eylül, 3-4 Ekim ve 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde Yapılması planlanan 2020 KKSF M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası, süresi belirsiz olarak ileriki bir tarihe ertelendi. Şartların uygun olması halinde yeni şampiyona takvimi hazırlanarak sporcularımızla paylaşılacak.

Değerli kulüp ve derneklerimiz, eğitim faaliyetlerinize ilişkin Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararlarını takip etmenizi ve bu süreçte sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına azami dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.”

