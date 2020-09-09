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Spor Dairesi salon kriterlerini açıkladı

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Spor Dairesi salon kriterlerini açıkladı
Spor Dairesi Müdürlüğü, son günlerde artan Covid-19 salgınından ötürü, salon sporları ile ilgili karar aldı.
Spor Dairesi Müdürlüğü, tüm spor organizasyonlarının, ikinci bir duyuruya kadar Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda seyircisiz oynanacağını, bireysel ve salon sporlarının ise tüm gerekli önlem, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sağlanmasının ardından yapılabileceğini duyurdu.
 
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