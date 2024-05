Satrançta Süper Lig şampiyonu Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) spon sorluğunda düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2024 Ligleri, 7 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, toplamda 3 ayak, 4 farklı ligde 41 takım, 200 den fazla ve birçok ünvanlı yerli-yabancı sporcuyu misafir eden KKTC’nin en zorlu ve elit turnuvası tamamlandı.Süper lig şampiyonu: Cortado Sertbay Satranç Akademisi2. Yamaç Samani Satranç Derneği3. Broadmax Mağusa Satranç Derneği oldu.Liglerde alınan diğer sonuçlar ve başarılı sporcular ;SÜPER LİG MASA BİRİNCİLERİ:1. Masa Birincisi: Fm Volkan Sevgi (Altın Piyon Satranç Derneği)2. Masa Birincisi: Im Hüseyin Can Ağdelen (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)3. Masa Birincisi: Ahmet Paşa (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)4. Masa Birincisi: Ata Atasoy (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)5. Masa Birincisi: Eylül Güneş (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)6. Masa Birincisi: Arda Köle (Lefkoşa Satranç Derneği)SÜPER LİG’TEN DÜŞEN TAKIMLAR:1. Döveç Çanakkale Türk Spor Kulübü2. Satranç Eğitim Derneği1. LİGDERECEYE GİREN TAKIMLAR:1. Gümüş At Satranç Derneği2. Şah-Mat Satranç Derneği3. Deniz Plaza Spor DerneğiMASA BİRİNCİLERİ:1. Masa Birincisi: Nm Cengiz Hasman (Gümüş At Satranç Derneği)2. Masa Birincisi: Hüseyin Serbülent (Gümüş At Satranç Derneği)3. Masa Birincisi: Çağın Akgür (Deniz Plaza Spor Derneği)4. Masa Birincisi: Mustafa Kemal Ata Aydın (Şah-Mat Satranç Derneği)5. Masa Birincisi: Yaren Naz Yorgun (Gümüş At Satranç Derneği)6. Masa Birincisi: Talya Şenol (Şah-Mat Satranç Derneği)SÜPER LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:1. Gümüş At Satranç Derneği2. Şah-Mat Satranç Derneği2. LİGE DÜŞEN TAKIMLAR:1. Dumlupınar Spor Kulübü2. İskele Belediyesi2. LİGDERECEYE GİREN TAKIMLAR:1. Döveç Satranç Takımı2. 65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği3. Mağusa Satranç AkademisiMASA BİRİNCİLERİ:1. Masa Birincisi: Arsoy Azak (65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği)2. Masa Birincisi: Şahin Şahmaran (Döveç Satranç Takımı)3. Masa Birincisi: Berk Nay (Döveç Satranç Takımı)4. Masa Birincisi: Larin Döveç (Döveç Satranç Takımı)5. Masa Birincisi: Nehir Aslantürk (Mağusa Satranç Akademisi)6. Masa Birincisi: Salih İsmayılov (65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği)1. LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:1. Döveç Satranç Takımı2. 65. Kare Satranç Ve Kültür DerneğiYEDEK LİG1. Lefkoşa Satranç Derneği A2. Güzelyurt Satranç Kalesi3.Lefkoşa Satranç Derneği B