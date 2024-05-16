Satrançta Süper Lig şampiyonu Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) sponsorluğunda düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2024 Ligleri, 7 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, toplamda 3 ayak, 4 farklı ligde 41 takım, 200 den fazla ve birçok ünvanlı yerli-yabancı sporcuyu misafir eden KKTC’nin en zorlu ve elit turnuvası tamamlandı.
Süper lig şampiyonu: Cortado Sertbay Satranç Akademisi
2. Yamaç Samani Satranç Derneği
3. Broadmax Mağusa Satranç Derneği oldu.
Liglerde alınan diğer sonuçlar ve başarılı sporcular ;
SÜPER LİG MASA BİRİNCİLERİ:
1. Masa Birincisi: Fm Volkan Sevgi (Altın Piyon Satranç Derneği)
2. Masa Birincisi: Im Hüseyin Can Ağdelen (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)
3. Masa Birincisi: Ahmet Paşa (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)
4. Masa Birincisi: Ata Atasoy (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)
5. Masa Birincisi: Eylül Güneş (Cortado Sertbay Satranç Akademisi)
6. Masa Birincisi: Arda Köle (Lefkoşa Satranç Derneği)
SÜPER LİG’TEN DÜŞEN TAKIMLAR:
1. Döveç Çanakkale Türk Spor Kulübü
2. Satranç Eğitim Derneği
1. LİG
DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Gümüş At Satranç Derneği
2. Şah-Mat Satranç Derneği
3. Deniz Plaza Spor Derneği
MASA BİRİNCİLERİ:
1. Masa Birincisi: Nm Cengiz Hasman (Gümüş At Satranç Derneği)
2. Masa Birincisi: Hüseyin Serbülent (Gümüş At Satranç Derneği)
3. Masa Birincisi: Çağın Akgür (Deniz Plaza Spor Derneği)
4. Masa Birincisi: Mustafa Kemal Ata Aydın (Şah-Mat Satranç Derneği)
5. Masa Birincisi: Yaren Naz Yorgun (Gümüş At Satranç Derneği)
6. Masa Birincisi: Talya Şenol (Şah-Mat Satranç Derneği)
SÜPER LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:
1. Gümüş At Satranç Derneği
2. Şah-Mat Satranç Derneği
2. LİGE DÜŞEN TAKIMLAR:
1. Dumlupınar Spor Kulübü
2. İskele Belediyesi
2. LİG
DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Döveç Satranç Takımı
2. 65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği
3. Mağusa Satranç Akademisi
MASA BİRİNCİLERİ:
1. Masa Birincisi: Arsoy Azak (65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği)
2. Masa Birincisi: Şahin Şahmaran (Döveç Satranç Takımı)
3. Masa Birincisi: Berk Nay (Döveç Satranç Takımı)
4. Masa Birincisi: Larin Döveç (Döveç Satranç Takımı)
5. Masa Birincisi: Nehir Aslantürk (Mağusa Satranç Akademisi)
6. Masa Birincisi: Salih İsmayılov (65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği)
1. LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:
1. Döveç Satranç Takımı
2. 65. Kare Satranç Ve Kültür Derneği
YEDEK LİG
1. Lefkoşa Satranç Derneği A
2. Güzelyurt Satranç Kalesi
3.Lefkoşa Satranç Derneği B
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