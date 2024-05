Dartlar kupa için atıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası ön eleme maçları tamamlandı.

Cihangir Av. Atıcılık Birliği oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve Süper Lig Üçüncüsü Gönyeli Spor Kulübü ile oynadığı maçı 10-2 skorla rahat kazanarak tur atladı. Bir diğer maçta ise birinci lig ikincisi KKTC Fenerbahçeliler Derneği deplasmanda Super Ligi dokuzuncu bitiren Beyarmudu Belediyesini farklı skorla yenerek dikkat çekti. Minareliköy Spor Kulübü, Vadili Darts Derneği ve Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü de rakiplerini farklı skorlarla eleyen takımlar oldu. Diamond Child Darts Derneği ve Cihangir Spor Kulübü çekişmeli geçen maçlar sonucunda rakiplerini eleyerek son 16'ya kalmış oldu.

Alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle ;



Cihangir AV. AT. Biriliği – Gönyeli Spor Kulübü 10-2

Minareliköy Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü 10-2

Vadili Darts Derneği - Ozanköy Spor Kulübü 10-2

Güzelyurt Darts Birliği - Cihangir Spor Kulübü 5-9

Mesarya Darts Birliği - Gönyeli Av. At. Kulübü 2-10

Beyarmudu Belediyesi - KKTC Fenerbahçeliler Derneği 2-10

Gazimağusa Darts Birliği - Diamond Child Darts Derneği 7-9



Tur atlayan takımlar

Cihangir AV. AT. Biriliği

Minareliköy Spor Kulübü

Vadili Darts Derneği

Cihangir Spor Kulübü

Gönyeli Av. At. Kulübü

KKTC Fenerbahçeliler Derneği

Diamond Child Darts Derneği