Satrançta son hamleler Güzelyurt’ta yapılacak

FM Yamaç Samani’nin lider olduğu 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası, Güzelyurt’ta oynanacak son ayak (7. ve 8. Tur) karşılaşmaları ile sona erecek

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın, merhum öğretmen, sendikacı, gazeteci-yazar Arif Hasan Tahsin’in 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle anısına düzenlenen ikinci ayağı sonunda FM Yamaç Samani, en yakın rakibinin önünde yarım puan farkla liderliğe yerleşmişti.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ve KTOEÖS’ün katkılarıyla 3 ayak ve 8 tur üzerinden düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı ile geride kalan 6 tur sonunda 5,5 puanla FM Yamaç Samani lider olarak ilerlerken hemen ardından 5 puanla Mustafa Sakallı ile 4,5’er puanla FM Hüseyin Can Ağdelen, Kemal Yıldırım ve Ahmet Paşa sıralamada ilk 5’te yer alıyorlar.

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası, Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak son ayak (7. ve 8. Tur) karşılaşmaları ile sona erecek.



