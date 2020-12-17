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Masa Tenisinde gençler raket sallayacak

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Masa Tenisinde gençler raket sallayacak
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonunu, Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile başlatmıştı.
Yıldızlar Ferdi Turnuvasından sonra Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimi, masa tenisinde açılış turnuvalarınadevam edecek. Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek Gençler Ferdi Turnuvası ile açılış turnuvaları devam edecek.
 
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