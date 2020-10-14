Satrançta etkinlik takvimi yenilendi

Satranç Federasyonu yönetim kurulu, yeni etkinlik takvimi belirlerken, kurs ve turnuva yerleri ve yönergeleri daha sonra duyurulacağını açıkladı

Satranç Federasyonu yönetim kurulu, 13 Ekim 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında yeni etkinlik takviminibelirledi.

Yenietkinlik takvimi belirlenmesine rağmen, kurs ve turnuva yerleri ve yönergelerin daha sonra duyurulacağı açıklandı. Satranç Federasyonu yapılan açıklama şöyle.

“Yarım kalan Hakem Kursu (1. ve 2. sınıf) 24, 25 Ekim 2020 tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak.2020 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 31 Ekim, 1 Kasım 2020 tarihlerinde 5 tur olarak Lefkoşa bölgesinde yapılacak.

M. Kemal Deniz 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 21,22,28,29 Kasım ve 5,6 Aralık 2020 tarihlerinde 8 tur olarak Lefkoşa, Mağusa ve Girne bölgelerinde yapılacak.”

