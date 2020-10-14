banner480
banner69
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
22 0
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
44 0
 
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
15 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
20 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
21 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
27 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
57 0
banner529

Keleş’in gururu Yiğitcan

banner476

Celal Keleş, Yiğitcan’ın Başakşehir futbolcusunun bireysel performans eğitmeni olması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yiğitcan prensiplerimize uygun performans eğitmeni oldu.Seninle gurur duydum evlat.” ifadelerini kullandı

Keleş’in gururu Yiğitcan
Ünlü atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’nun antrenörü Celal Keleş, Yiğitcan’ın, Başakşehir futbolcusu Mete Kaan Demir’in bireysel performans eğitmeni olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Celal Keleş’in değerlendirmeleri şöyle:
“Üst düzey performans için 12 yıldır herşeye rağmen yetiştirmeye çalıştığım bir yetenek ve değerli bir insan olan Yiğitcan, kendini akademik olarak da yetiştiren ve sürekli değişim ve gelişim prensibimize uygun davranan bir performans eğitmeni oldu. 
Profesyonel ortama branşının inceliklerini aktararak önemli bir performans artışına katkı yapacağına eminim. Seninle çalışma tercihi yapan arkadaşlarımızı da bu gelişim odaklı davranışlarından dolayı tebrik ederim.
Dileğim ve önerim KKTC'deki sporcularımızın da bu bilgi ve tecrübeyi profesyonel anlayışla değerlendirmesidir. Seninle gurur duydum evlat.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.