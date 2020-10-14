Keleş’in gururu Yiğitcan

Celal Keleş, Yiğitcan’ın Başakşehir futbolcusunun bireysel performans eğitmeni olması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yiğitcan prensiplerimize uygun performans eğitmeni oldu.Seninle gurur duydum evlat.” ifadelerini kullandı

Ünlü atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’nun antrenörü Celal Keleş, Yiğitcan’ın, Başakşehir futbolcusu Mete Kaan Demir’in bireysel performans eğitmeni olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Celal Keleş’in değerlendirmeleri şöyle:

“Üst düzey performans için 12 yıldır herşeye rağmen yetiştirmeye çalıştığım bir yetenek ve değerli bir insan olan Yiğitcan, kendini akademik olarak da yetiştiren ve sürekli değişim ve gelişim prensibimize uygun davranan bir performans eğitmeni oldu.

Profesyonel ortama branşının inceliklerini aktararak önemli bir performans artışına katkı yapacağına eminim. Seninle çalışma tercihi yapan arkadaşlarımızı da bu gelişim odaklı davranışlarından dolayı tebrik ederim.

Dileğim ve önerim KKTC'deki sporcularımızın da bu bilgi ve tecrübeyi profesyonel anlayışla değerlendirmesidir. Seninle gurur duydum evlat.”

