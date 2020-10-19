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Satrançta etkinlik takvimi güncellendi

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Satrançta etkinlik takvimi güncellendi
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF)yönetim kurulu yaptığı toplantıda yeni etkinlik takviminibelirledi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonukurs ve turnuva yerleri ve yönergeleriise daha sonra duyuracak.
Yarım kalan Hakem Kursu (1. ve 2. sınıf) 24, 25 Ekim 2020 tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak.2020 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 31 Ekim, 1 Kasım 2020 tarihlerinde 5 tur olarak Lefkoşa bölgesinde yapılacak.M. Kemal Deniz 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 21,22,28,29 Kasım ve 5,6 Aralık 2020 tarihlerinde 8 tur olarak Lefkoşa, Mağusa ve Girne bölgelerinde yapılacak.
 
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