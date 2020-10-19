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Göktaş’ın acılı günü

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Göktaş’ın acılı günü
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş'ın annesi vefat etti.
Futbolumuza futbolcu ve teknik adam olarak yıllarca hizmet etmiş olan Süleyman Göktaş'ın annesi Pembe Göktaş, hayata gözlerini yumdu.
MerhumePembe Göktaş’ın cenazesi Salı günü saat 10.00'da Lefkoşa Mezarlığı'nda, İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
Halkın Sesi ve Halk Spor olarak merhumeye Tanrı’dan rahmet, Süleyman Göktaş ve ailesine de başsağlığı dileriz.”
 
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