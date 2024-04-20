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Satrançta “Büyük Usta” Ediz Gürel minik satrançılarla buluştu

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Satrançta “Büyük Usta” Ediz Gürel minik satrançılarla buluştu
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 Türkiye’nin usta satranççıları arasında en genç “Büyük Usta (Grand Master-GM)” ünvanına sahip oyuncu olan Ediz Gürel, “Cortado Sertbay Satranç Akademisi”nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.
16 yaşındayken “Grand Master” olan Ediz Gürel, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Cortado Sertbay Satranç Akademi sporcuları ile simultane satranç müsabakası yaptı.
Aynı anda 30 sporcu ile simultane müsabaka gerçekleştiren Ediz Gürel, müsabaka öncesinde BRT’ye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Gürel, satranççıların ilgisinden memnun kaldığını belirtti.
 
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