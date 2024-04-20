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Aksa Ligleri 28.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Ligleri 28.Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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SÜPER LİG
Yeşilova-Yenicami: 3 – 1
Türk Ocağı-Yeniboğaziçi: 1 – 4
1.LİG
Gönyeli-D.C.Çanakkale: 1 – 2
Esentepe-Mormenekşe: 0 – 1
Lapta-Binatlı: 3 – 0
Ozanköy-M.Değirmenlik: 1 – 2
Yalova-Girne H.Evi : 1 – 1
Baf Ü.Yurdu-M.H.Yılmazköy: 1 – 1  
Ü.Maraş-Hamitköy: 3 – 3
Geçitkale-Düzkaya: 2 – 0
SÜPER LİG
21 NİSAN 2024, PAZAR
16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Pera L.G.Birliği (Fehim Dayı)
16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü (Evren Karademir)
22 NİSAN 2024, PAZARTESİ
19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)
 
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