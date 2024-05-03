Buse, Başbakanlık desteğiyle Paris hedefine atlıyor

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsateşarı Hüseyin Cahitoğlu Milli atletimiz Buse Savaşkan’ı tebrik ederek Paris Olimpiyatlarına kota alacağına gönülden inandığını belirtti.

Başbakanlık tarafından ülkemizde ilk kez özellikle bireysel sporlarda Olimpiyatlara katılma noktasına gelen sporcularımıza tam destek verildiğini açıklayan Cahitoğlu, Buse’nin başarıları karşısında yapılan katkıların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu da ifade etti.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Buse ile ilgili vermiş olduğu rapor doğrultusunda Başbakanlık, mili sporcumuzun 2024 yılı başından itibaren 2024 Paris Olimpiyatları’na katılabilme noktasındaki tüm masraflarını karşılama kararı almıştı.

Buse’nin yaklaşık 4 aydır profesyonel antrenör eşliğinde yurtdışında sürdürdüğü hazırlık kampı, konaklama ve katılmış olduğu tüm yarışlar Başabakanlık tarafından destekleniyor.

