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Satrançta bölge birincileri belirlenecek

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Satrançta bölge birincileri belirlenecek
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2021 KKTC Bölge Birincilikleri, 27 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihlerinde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Yenierenköy Bölgeleri olmak üzere 5 bölgede başlıyor.
2021 KKTC Bölge Birincilikleriningerçekleştirilecekleri yerler ve hakemler şöyle:
Lefkoşa - YDÜ Ortaokul Kafeteryası
27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30
LEFKOŞA BÖLGE HAKEMLERİ: Tolga Öztürk, İlke Aslım
Girne - Final Üniversitesi
27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30
GİRNE BÖLGE HAKEMLERİ: Eylem Ermemiş, Muzaffer Ermemiş
Güzelyurt - Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
1 Ekim Cuma saat 17.00
2 Ekim Cumartesi saat 10.00, 15.00
3 Ekim Pazar saat 10.00, 15.00
GÜZELYURT BÖLGE HAKEMLERİ: Şahin Şahmaran, Ayten Candan Ağdelen
Yenierenköy - Belediye Plajı
27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30 (diğer günler başhakem tarafından açıklanacaktır.)
YENİERENKÖY BÖLGE HAKEMLERİ: Ümit Antel
Mağusa - R.R.Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı
27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30
MAĞUSA BÖLGE HAKEMLERİ: Ahmet Kansal, Polen Ermetal, Taylan Kaplan, Gülşah Şeker, Hacer Güneş
 
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