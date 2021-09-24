Satrançta bölge birincileri belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2021 KKTC Bölge Birincilikleri, 27 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihlerinde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Yenierenköy Bölgeleri olmak üzere 5 bölgede başlıyor.

2021 KKTC Bölge Birincilikleriningerçekleştirilecekleri yerler ve hakemler şöyle:

Lefkoşa - YDÜ Ortaokul Kafeteryası

27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30

LEFKOŞA BÖLGE HAKEMLERİ: Tolga Öztürk, İlke Aslım

Girne - Final Üniversitesi

27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30

GİRNE BÖLGE HAKEMLERİ: Eylem Ermemiş, Muzaffer Ermemiş

Güzelyurt - Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

1 Ekim Cuma saat 17.00

2 Ekim Cumartesi saat 10.00, 15.00

3 Ekim Pazar saat 10.00, 15.00

GÜZELYURT BÖLGE HAKEMLERİ: Şahin Şahmaran, Ayten Candan Ağdelen

Yenierenköy - Belediye Plajı

27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30 (diğer günler başhakem tarafından açıklanacaktır.)

YENİERENKÖY BÖLGE HAKEMLERİ: Ümit Antel

Mağusa - R.R.Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

27 Eylül Pazartesi Saat: 18:30

MAĞUSA BÖLGE HAKEMLERİ: Ahmet Kansal, Polen Ermetal, Taylan Kaplan, Gülşah Şeker, Hacer Güneş

