Raketler, Yönlüer anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 başladı.

23 Eylül – 08 Ekim tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek olan turnuvanın ilk günü oynanan çekişmeli maçlarla başladı. İlk günün sonunda elde edilen sonuçlar şöyle:

9 YAŞ KIZLAR

MİRA YÜKSEL - BEREN PİLLİ 4/0 4/0

DOĞA İNCE - ANASTASİİA ELSHINA 2/4 0/4

BEREN BAŞARAN - İLAY GENÇ 4/1 4/0

İREM ÖZEN - ANNA VİSHNİAKOVA 4/2 4/0

9 YAŞ ERKEKLER

AREL ŞAHİN - UZAY ŞAKİR 4/0 4/1

POYRAZ VURAL - YALIN YURTSEVER 0/4 5/3 10/5

DENİZ VAROĞLU - EMRE KURAL 4/0 4/0

ERDAL ARABACIOĞLU - ASİL BERKUT 1/4 4/2 6/10

SAİD ZEKİ AVCI - ERİM SELÇUK MAZHAR 4/0 4/0

ÇAĞ REFİKOĞLU - AYBERK TERZİ 4/0 4/0

12 YAŞ KIZLAR

ENRA ÇAKARTAŞ - EMİNE KARAGÖZLÜ 5/7 3/6

SİMRE KELEŞ (W.O) - LARA ONURLU

CEREN ŞAHİNSOY (W.O) - DANİELA AGAFONOVA

12 YAŞ ERKEKLER

ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 6/3 6/4

TEOMAN SCHROTTER - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN 4/6 1/6

DEMİR HALİLCİK - RECEP YALOVALI 4/6 0/3 RT.

ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN 1/6 2/6

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - BARAN ADALIER 6/0 6/0

