Satrançta antrenör belgeleri veriliyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 17 - 22 Ağustos tarihlerinde yapılan 2. Sınıf Antrenör Kursunu başarı ile tamamlamış olanlar,belgelerini alacaklar.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kursa katılanlar 1 adet Karakter Belgesi getirerek antrenör belgelerini federasyondan alabilirler.
Bu arada Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 1 Ekim'e kadar Pazartesi ve Perşembe günleri, 09.00 - 16.00 saatlerinde açık olacak.
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