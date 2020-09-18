Satrançta antrenör belgeleri veriliyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 17 - 22 Ağustos tarihlerinde yapılan 2. Sınıf Antrenör Kursunu başarı ile tamamlamış olanlar,belgelerini alacaklar.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kursa katılanlar 1 adet Karakter Belgesi getirerek antrenör belgelerini federasyondan alabilirler.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 1 Ekim'e kadar Pazartesi ve Perşembe günleri, 09.00 - 16.00 saatlerinde açık olacak.

