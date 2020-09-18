Zorba’ya sürpriz kutlama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. turunda Ötüken ile Raif Denktaş Stadında karşılaşacak olan Ergazi, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Grubu namağlup lider tamamlayan siyah beyazlıların antrenör Mürsel Altuntaş yönetiminde yaptığı antrenmanlar neşe içerisinde geçiyor. Takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmandan sonra Mustafa Zorba’ya doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Brezilya usulü kutlama sonrasında Mustafa Zorba’nın doğum gününü kutlayan arkadaşları hep birlikte doğum günü pastasını yediler.

