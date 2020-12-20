banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
17 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
261 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
20 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
81 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
114 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
37 0
banner529
banner570

Satranca zorunlu ara

banner476

banner577
Satranca zorunlu ara
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası'nın son ayak turları ertelendi.
Güzelyurt’ta yapılması planlanan 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası'nın son ayak turları tedbir amaçlı olarak ileri bir tarihe ertelendi. 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonasıson ayağı öncesinde FM Yamaç Samani lider durumda bulunuyordu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.