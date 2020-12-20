Satranca zorunlu ara

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası'nın son ayak turları ertelendi.

Güzelyurt’ta yapılması planlanan 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası'nın son ayak turları tedbir amaçlı olarak ileri bir tarihe ertelendi. 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonasıson ayağı öncesinde FM Yamaç Samani lider durumda bulunuyordu.

