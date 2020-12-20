Okçuluk Federasyonundan, Spor Dairesi’ne tepki

Okçuluk Federasyonu Spor Dairesi ile yapılan yazışma ve görüşmelerde kış ayları için bölgelerdeki spor salonlarının kullanımı konusunda red cevabı alınması nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada kulüplerden gelecek organizasyon taleplerine ise belirli şartlara bağlı olarak izin verileceği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle: “KKTC Okçuluk Federasyonu Yönetim kurulu olarak; Artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan talebimizin cevapsız kalarak, sözlü geri bildirimle; ilçelerimizde faaliyet gösteren Kulüp, Dernek ve Birliklerimiz için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporu için Antrenman ve organizasyonların yapılmasında kullanıma uygun görülmemesi sebebi ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerimizi iptal etme kararı aldık.

2021Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirilmeleri durumunda organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan, 1 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız.”