Satranç külüpleri, TSF Başkanıyla bir araya geldi

Türkiye Satranç Federasyonu başkanı Gülkız Tülay, 2023 Türkiye kulüpler satranç şampiyonasında ülkemizden yarışmaya katılan dört kulüp yöneticileri ile toplantı yaptı.

Toplantıya BroadmaxMağusa Satranç Derneği yöneticisi Ahmet Kansal, Satranç Eğitim Derneği yöneticisi Şahin Şahmaran, Çanakkale Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Atasoy, Altın Piyon Satranç Derneği yöneticisi Abdullah Özdoğan ve KKSF yönetim kurulu üyesi Muzaffer Ermemiş katıldı. TSF Başkanı Gülkız Tülay'ın yanısıra TSF Başkanvekili Ömer Asım Ötegen, Turnuva Direktörü Ümit Küçükahmetoğlu, ve Türkiye Kulüpler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu'nun da yer aldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişleri, kulüplerimizin sorunları ve karşılıklı yapılacak etkinlikler görüşüldü.

