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Asım Aras Astan İzmir’de şampiyon

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Asım Aras Astan İzmir’de şampiyon
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Tenisimize birçok şampiyon sporcu kazandıran Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü antrenörü Mustafa Ülker yeni bir şampiyon daha yetiştirdi.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, İzmir’de şampiyon oldu.
13 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye, İzmir’de Yenilikçi Crea Tenis Kulübünde düzenlenen 12 Yaş Haftasonu – A Turnuvasına Asım Aras Astan, rakiplerine set vermeden tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.
 
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