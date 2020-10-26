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Satranç hakem kursu tamamlandı

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Satranç hakem kursu tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen hakem kursu tamamlandı.
7 Eylül 2020'de başlayıp Covid-19 tedbirleri dolayısıyla ertelenen 1. ve 2. Sınıf Hakem Kursu, 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde 24 kursiyerin katılımıyla, FA Havva Doğan ve NA Meltem Akbaş Bitirim eğitmenliğinde yapılıp sona erdi.Kursiyerlerimizin başarı durumu ilerleyen günlerde Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu sitesinden duyurulacak.
 
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