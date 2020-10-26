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Geçitkale de alt yapıya yöneldi

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Geçitkale de alt yapıya yöneldi
BTM Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü, Geçitkale Minikler Futbol Akademisini hayata geçirdi.
Geçitkale Minikler Futbol Akademisine,21-31 Ekim tarihleri arasında yazılma işlemleri yapılıyor.Geçitkale Minikler Futbol Akademisineyazılmak için Nazım Çağman’a ulaşılması gerekecek. Geçitkale Minikler Futbol Akademisine 250 TL karşılığında 1 aylık kayıt işlemi yapılırken, formalar da veriliyor.
 
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