Satranç Federasyonundan ana sponsoruna ziyaret

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani ile yönetim kurulu üyesi Tolga Öztürk, Federasyon ana sponsoru Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin'i ziyaret etti.

Türkiye İş Bankası Müdür Yardımcısı Candan Altay'ın da hazır bulunduğu ziyaret toplantısında KKSF'nin 2020 faaliyetleri ile 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan sportif ve eğitsel etkinlikler hakkında bilgi verildi.

KKSF Başkanı Hasan Samani, KKTC Satrancının yaygınlaştırılıp gelişmesinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunu büyük bir şans olarak gördüklerini belirterek Türkiye İş Bankası'na verdiği destek için teşekkür etti.

