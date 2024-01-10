Satranç Federasyonu ile Türkiye İş Bankası yetkilileri yeni dönem projelerini konuştu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yeni yönetim kurulu Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve Genel Müdür Yardımcısı Kaan Künyeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda ana sponsor ile hayata geçirilebilecek projeler ve faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu ülke satrancı, sporcuları, hakemleri, dernekleri ve antrenörleri için verimli olacak planları ve fikirleri Türkiye İş Bankası yetkililerine anlattı.

Verimli sonuçlanan toplantı sonucunda bu seneki dönemde de her zaman yanımızda ve destek olan ana sponsorİş Bankası’na, Serhan Akşahin ve Kaan Künyeli’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi.

