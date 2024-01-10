Türkiye ile KKTC üniversite sporları konusunda işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 5-7 Ocak 2024 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon’da gerçekleştirilen, Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na; Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Yönetim Kurulu Üyesi BilbayGeceyatmaz katılım sağladı.

Koordinasyon toplantısı esnasında; üniversitelerin spor, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu; Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile iş birliği yaparak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan ÜNİLİG organizasyonlarına mali ve diğer konularda destek vermeyi amaçlıyor. Bu iş birliği; dopingle mücadele, obezite, sporda şiddet, fairplay ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda eğitimler, paneller ve toplantılar düzenlenerek KKTC’nin kalkınmasına da yardımcı olmayı hedefliyor. Bu amaçla TÜSF ve KKÜSF arasında bir iş birliği protokolü imzalanarak hayata geçti.



