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Şampiyonluk yine Samani’nin

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2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonasında şampiyonluğuelde eden FM Yamaç Samani, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşırken, bunu başaran ilk satranççı oldu

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Şampiyonluk yine Samani’nin
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında tamamlanması gereken, fakat pandemi sebebiyle ertelenen 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası tamamlandı.
5 – 6 Haziran 2021 tarihlerinde PCR destekli olarak gerçekleştirilen şampiyonanın 8. turu sonunda FM Yamaç Samani 7,5 puanla 4. kez KKTC Genel Satranç Şampiyonu oldu. Bu yılki şampiyonlukla birlikte FM Yamaç Samani, KKTC Genel Satranç Şampiyonası tarihinde ilk kez 4 yıl üst üste (2017,2018,2019,2020) şampiyonluk kazanan sporcu olma başarısını gösterdi.
Turnuva sonunda dereceye giren isimler şöyle:
1. FM Yamaç Samani 2. FM Hüseyin Can Ağdelen 3. Mustafa Sakallı 4. Hüseyin Serbülent 5. Kemal Yıldırım 6. Kadir Efe Ermemiş 7. Ata Atasoy 8. Halil Tozakı 9. Barçın Özcem 10. Tuğra İstillozlu
 
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