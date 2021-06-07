Basketbol daha fazla görünür olacak

Basketbol Federasyonu ile Intergaz, basketbolun toplum nezdinde görünürlüğünü artırmak,toplumda basketbolla ilgili olmayan kesimin dikkatini çekmek, ilgili kesimin ilgisini daha da artırmak amaçlı işbirliği yapacak. Ayrıca müsabakaların canlı yayınlarına destek de sağlanacak

Basketbol Federasyonu ile Intergaz, basketbolun toplum nezdinde görünürlüğünü artırma adına işbirliği yapıyor.

Toplumda basketbolla ilgili olmayan kesimin dikkatini çekmek, ilgili kesimin ilgisini daha da artırma amaçlı işbirliği, federasyonun bir süre önce hayata geçirdiği müsabakaların canlı yayınlarına destek de sağlayacak.

Taraflar konu ile ilgili açıklamayı düzenlenen basın toplantısında yaptı. Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen toplantıda Federasyon Başkanı Orhun Mevlit ile Intergaz Pazarlama Koordinatörü Orhan Fişekçi detaylarla ilgili bilgi verdi.

Mevlit: Biz onlarla basketbolu, onlarda bizimle görünürlüğü paylaşacak

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, göreve başladıkları günden itibaren yerel paydaşlarla her zaman işbirliği yapmaya çalıştıklarını, Intergaz ile yeni bir sayfa açacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk günden bu yana basketbolu “Samimi ve akılla” yönetmeye çalıştıklarını hatırlatan Başkan Mevlit, “Intergaz ile bir birliktelik istedik. Onlar da bizi kırmadı. Biz onlarla basketbolu, onlarda bizimle görünürlüğünü paylaşacak.

Birkaç tane kurumla bunun gibi paylaşımlar yaptık. Maddi olarak çok büyük bir katkı olmasa da onları yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor” şekilde konuştu.

Fişekçi: Gençliğin ve federasyonun yanındayız

İşbirliği ile ilgili görüşlerini aktaran Intergaz Pazarlama Koordinatörü Orhan Fişekçi, federasyonun böyle bir konu ile kendilerine geldiğinde heyecanlandıklarını söyledi. Fişekçi, “Gençliğin yanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Gençliğe sağladığımız destek belki onları müşterimiz, belki de çalışanımız yapacak” dedi.

“Zaman verimlilik zamanı” diyen Fişekçi şunları kaydetti: “Sosyal ve kültürel olarak verimlilik önemli. Enerjimiz, yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençliğe olacak. Gençlerin önünü açma adına her zaman federasyonun yanında olacağız.”

Tüzünkan detayları aktardı

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Tüzünkan ise işbirliğinin detaylarını aktardı.

Tüzünkan, Intergaz ile basketbolun yeniden salonlara dönmesi ile ilgili olarak bir billboard kampanyası yapacaklarını belirtti. Bir süre önce federasyon tarafından başlatılan müsabakaların canlı yayınlarına Intergaz’ın desteğinin olacağını aktaran Tüzünkan, Büyük Erkekler Ligi süresince olacak anlaşma ile özellikle basketbolla ilgili bilgisi olmayanların dikkatini çekmeye çalışacaklarını, yapılan görüşme neticesinde de ciddi bir işbirliği olacağını belirtti. Tüzünkan, işbirliğinin uzun vadeli olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Cafer: Basketbolun görünürlüğünü artırmaya çalışıyoruz

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Yurdakul Cafer ise pandemi koşullarında diledikleri planlamayı gerçekleştiremediklerini ancak kısa sürede organize olarak adımlar attıklarını, Intergaz ile olan işbirliğinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Intergaz’a teşekkür eden Cafer, “Basketbolun görünürlüğünü artırmaya çalışıyoruz. Bunu uzun vadeli işbirliğinin ilk aşamasında bir test olarak görüyoruz. Intergaz’a teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

