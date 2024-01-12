Samani gururlandırdı

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortak düzenlediği “2023 Satrancın Yıldızları” etkinliği, İstanbul’da 26 Aralık 2023 Salı günü düzenlendi.

İş Bankası genel Merkezi İş Kulelerinde yer alan etkinlikte ülkemizden FM Yamaç Samani de ödül alarak gururlandırdı. Konu ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın şu açıklamayı yaptı:

“26 Aralık 2023 tarihinde Ana Sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortak düzenlediği "2023 Satrancın Yıldızları" etkinliğinde katıldıkları olimpiyat müsabakaları ile Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dereceler elde eden ve uluslararası başarılarıyla hepimizi gururlandıran sporcular bir araya geldi. İstanbul'da İş Bankası Genel Merkezi İş Kulelerinde gerçekleştirilen bu etkinlikte ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden FM Yamaç SAMANİ'de bu etkinlikte ödül almaya layık görülerek, KKTC halkını ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nu temsil ederek gururlandırdı.”



