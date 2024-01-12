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Lapta Türkiyeli futbolcusuyla, Ataser’i ziyaret etti

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Lapta Türkiyeli futbolcusuyla, Ataser’i ziyaret etti
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Aksa Birinci Lig ekiplerinden Lapta, ara transfer döneminde Türkiyeli futbolcularında değişikliğe giderek Hüseyin Terzi ve Ömer Kaygusuz’a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.
Lapta Türk Birliği Spor Kulübünün yeni transferlerinden olan Hüseyin Terzi, kulüp yönetimi ile birlikte Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi başkanı Fırat Ataser’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Fırat Ataser nezaket ziyaretinde, Lapta Türk Birliği Spor Kulübüne ve yeni transfer Hüseyin Terzi’ye başarılı bir sezon diledi.
 
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