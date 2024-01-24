Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları dün oynandı. Karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
1.Turda Alınan Sonuçlar:
Taşkınköy-T.E.Dikmen Gücü 0-6
A.Yeşilova-M.Değirmenlik 8-0
1461 İskele Trabzon-Doğan T.Birliği 1-8
Çeyrek Final Eşleşmeleri:
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği
Y.Dumlupınar-K.Kaymaklı
A.Yeşilova-T.E.Dikmen Gücü
Vadili-Dem’s C.Mağusa SA
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