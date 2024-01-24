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Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları dün oynanırken, Dikmen Gücü, M. Değirmenlikj ve Doğan Türk Birliği rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler

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Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları dün oynandı. Karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
1.Turda Alınan Sonuçlar:
Taşkınköy-T.E.Dikmen Gücü 0-6
A.Yeşilova-M.Değirmenlik 8-0
1461 İskele Trabzon-Doğan T.Birliği 1-8
Çeyrek Final Eşleşmeleri:
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği
Y.Dumlupınar-K.Kaymaklı
A.Yeşilova-T.E.Dikmen Gücü
Vadili-Dem’s C.Mağusa SA
 
 
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