Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları dün oynanırken, Dikmen Gücü, M. Değirmenlikj ve Doğan Türk Birliği rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Tur maçları dün oynandı. Karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

1.Turda Alınan Sonuçlar:

Taşkınköy-T.E.Dikmen Gücü 0-6

A.Yeşilova-M.Değirmenlik 8-0

1461 İskele Trabzon-Doğan T.Birliği 1-8

Çeyrek Final Eşleşmeleri:

China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği

Y.Dumlupınar-K.Kaymaklı

A.Yeşilova-T.E.Dikmen Gücü

Vadili-Dem’s C.Mağusa SA



