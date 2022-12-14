KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak’ta

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) geleneksel hale gelen Satranç Şöleni’ni bu yıl 9 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirecek. 4. KTÖS Satranç Şöleni için son başvurunun 2 Ocak 2023 tarihinde olacağı belirtildi.

4. KTÖS Satranç Şöleni ile ilgili KTÖS’ten şu açıklama yapıldı:

“KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, satrancın eğitim sistemimiz içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.

Satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 9 Ocak 2023 Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okullarımızın katkı koyacağı 4. KTÖS Satranç Şöleni düzenlemekten onur duyarız.

Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2023

Bilgi/başvuru: 05338643160”

