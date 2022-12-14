Geçitkale’de Cantürk dönemi

Sezon iddialı bir giriş yapan ve yaptığı birçok önemli transferle dikkatleri üzerine çeken İktisatbankası BTM Birinci Lig Kımızı Grup ekibi Geçitkale ilk 2 haftada alınan 1 puan sonrası genç antrenör Hüseyin Özbaysal’la yolları ayırarak, deneyimli teknik direktör Hüseyin Cantürk’le anlaştı

İktisatbankası BTM Birinci Lige iddialı bir kadro ile giren ancak ilk 2 haftada sadece 1 puan alabilen Geçitkale’de teknik adam değişikliği oldu. Hüseyin Özbaysal ile sezona başlayan Geçitkale’de genç teknik adam ile yollar ayrıldı.

Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetimi, Özbaysal’la yollarını ayırmasının ardından yaptığı görüşme neticesinde deneyimli teknik direktör Hüseyin Cantürk ile anlaşmaya vardı.

Cantürk, takım ile ilk antrenmanını dün akşam yaparken, ilk maçına ise bu hafta Pile deplasmanıyla çıkacak.

