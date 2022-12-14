Geçitkale’de Cantürk dönemi

İktisatbankası BTM Birinci Lige iddialı bir kadro ile giren ancak ilk 2 haftada sadece 1 puan alabilen Geçitkale’de teknik adam değişikliği oldu. Hüseyin Özbaysal ile sezona başlayan Geçitkale’de genç teknik adam ile yollar ayrıldı.
Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetimi, Özbaysal’la yollarını ayırmasının ardından yaptığı görüşme neticesinde deneyimli teknik direktör Hüseyin Cantürk ile anlaşmaya vardı.
Cantürk, takım ile ilk antrenmanını dün akşam yaparken, ilk maçına ise bu hafta Pile deplasmanıyla çıkacak.
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