Çeler: “Trafik güvenliği bir devlet politikası haline gelmek zorundadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, trafik güvenliğinin bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Çeler, dün akşam Girne’de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına dikkat çekerek, 2017 yılında Meclis’e getirdikleri çalışmayı anlattı.

- “Sadece maraz etmekle olmuyor”

“Sadece maraz etmekle olmuyor” diyen Çeler, 4 Mayıs 2017 yılında trafikle ilgili seferberlik başlatmak adına tarihte ilk kez Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Kıbrıs meselesi dışında bir konuda, "trafik güvenliği" konusunda olağanüstü toplanmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

Çeler, “Orada alanında yıllardır çalışma yapan uzman büyüklerimiz Hüseyin Sevay ve Taner Aksu ile hazırlanıp Meclis’te ‘Trafikte 0 Vizyon’ yani ‘sıfır ölüm’ için bu konunun devlet politikası haline getirilmesini amaçlamıştık” dedi.

-“Bu iş böyle bitmez”

Fakat sonucun ortada olduğunu, her çarpışma sonucunda ölüm yaşandığını ve ardına da sosyal medya paylaşımları yapılıp, en sonunda da hayatın kaldığı yerden devam ettiğini belirten Çeler, “Bir dahakine kadar” dedi.

Çeler, “Bu iş böyle bitmez. Eğitimden alt ve üst yapıya kadar, trafik güvenliği bir devlet politikası haline gelmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

