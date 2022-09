Mağusa Kaleiçi Bandabuliya’da 30 Eylül-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Havva Özay Satranç anı turnuvası açık, yıldızlar, küçükler ve minikler olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek

Sertbay Satranç Akademisi, Kuzey Kale Satranç Derneği ve Çanakkale Satranç Kalesi tarafından organize edilecek merhume Havva Özay satranç turnuvası ile anılıyor. Mağusa Kaleiçi Bandabuliya’da 30 Eylül-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Havva Özay Satranç anı turnuvası açık, yıldızlar, küçükler ve minikler olmak üzere dört farklı kategoride yapılacak. 30 Eylül-11 Kasım tarihleri arasında Açık kategori 7 Tur İsviçre Sistemi üzerinden her hafta Cuma günleri saat 18:30’da oynanacak. Lisanslı her sporcunun katılabileceği turnuvada ise Yıldızlar (2012 ve 2013 doğumlular), Küçükler (2014 doğumlular) ve Minikler (2015 ve 2016 doğumlular) kategorileri ise 15-16 Ekim tarihlerinde 5 Tur İsviçre Sistemi üzerinden oynanacak.Merhume Havva Özay anı turnuvası geçen yıl olduğu gibi bu yılda Mağusa Kaleiçi Banduliya'da, Sertbay Satranç Akademisi, Kuzey Kale Satranç Derneği ve Çanakkale Satranç Kalesi organizasyonunda gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs’ın her yerinden turnuvaya katılacak olan satranççıların yarışacağı bu büyük ve önemli organizasyonda merhume Havva Özay anılırken, 140’nin üzerinde satranççı da maç yapma fırsatı bulacak. Her kategoride bol miktarda ödül verilecek ve turnuvalardan toplanacak kayıt ücretleri ise “Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne” bağışlanacak.