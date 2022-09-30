Masa tenisi heyecanı büyüklerde yaşanacak

Masa tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştiriliyor.

Masa tenisinde sezonun ilk Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası, 1 Ekim Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.

Katılımın yoğun olması beklenen Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası’nda başvurular bugün saat 17.00’de sona erecek ve kura çekimi yapılacak.

Karşılaşmalar bu sabah (1 Ekim Cumartesi) saat 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu’nda başlayacak. Mücadelelerin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

