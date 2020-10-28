Cengiz Hasman ulusal usta unvanı aldı. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda Ulusal Usta ünvanı konusunu görüştü.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulualmış olduğu kararla tecrübeli satranç oyuncusu Cengiz Hasman'a Ulusal Usta ünvanı verilmesini kararlaştırdı.”
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