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Basketbol Federasyonundan, antrenörlere seminer duyurusu

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Basketbol Federasyonundan, antrenörlere seminer duyurusu
KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF) Eğitim Kurulu adına Ahmet  Şahinsoy, KKTCBF’na kayıtlı antrenörlerine seminer duyurusunda bulundu.
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada “2020-2021 sezonunda değişen oyun kuralları ve yorumlar konusunda, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilen Recep Ankaralı ile Murat Biricik ve KKTC Basketbol Federasyonu adına Soner Evitan seminer düzenleyecek.
Toplantı, 30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 16.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde yer alacak.” ifadeleri kullanıldı.
 
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