‘Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’ başladı

Harika FMG sponsorluğunda gerçekleşen ve 4 Mart Cuma günü yapılan açılışla start alan ‘Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’, birinci tur maçları oynandı.

Beş tur sürecek turnuva, A ve B kategorilerinde gerçekleşecek…

A kategorisinde tüm sporcular, B kategorisinde ise sadece ilkokul öğrencileri yarışacak.

Açılışta konuşan turnuva direktörü Hüseyin Sertbay, bu gibi turnuvaların çocukların ve gençlerin satranç gelişimi için en önemli etken olduğunu vurgularken, turnuvanın gerçekleşmesi için sponsor olan Dağlı Trading Ailesi’ne teşekkürlerini iletti. Dağlı Trading Genel Müdürü Cihan Abi ise böylesine önemli etkinliklerin çocuklarımızın gelişiminde çok büyük katkısı olduğunu, onları bilgisayar, tablet ve telefonlardan uzaklaştırdığını belirtti ve organizasyonu düzenleyen Sertbay Satranç Akademisi ve Çanakkale Satranç Kalesi eğitmenlerini kutladı. Konuşmaların ardından Cihan Abi ilk masadaki karşılaşmanın ilk hamlesini yaparak turnuvayı başlattı.

Turnuvanın baş hakemliğini Mehmet Atasoy, hakemliklerini ise Şahin Şahmaran ile Taylan Kaplan yapacaklar. Maçlar her Cuma saat 19.00’da Çanakkale Türk Spor Külübü, Selim Tilki Kulüp Lokali’nde oynanacak ve 1 Nisan tarihinde son bulacak.



İlk tur karşılaşmaları ve alınan sonuçlar:

A Kategorisi:

Masa No. İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg No.

1 15 Çıka DestinaÇınay 1456 0 ½ - ½ 0 DavoudifarPantea 2052 1

2 2 Atasoy Ata 1916 0 1 - 0 0 Dolu Doruk 1451 16

3 17 Fegan Buse 1395 0 0 - 1 0 Paşa Ahmet 1765 3

4 4 Karakuş Ali 1762 0 1 - 0 0 Ermetal Çilen 1365 18

5 19 Döveç Larin 1361 0 0 - 1 0 İstillozlu Tuğra 1670 5

6 6 Tarman Ufuk 1650 0 1 - 0 0 Ekşici Dora 1350 20

7 21 Boztuna Derin 1349 0 0 - 1 0 Evram Deniz 1636 7

8 8 Yurtal Furkan 1622 0 1 - 0 0 Özay Özgün 1298 23

9 24 Başarır Furkan 1269 0 0 - 1 0 İrfanoğluTamay 1545 9

10 10 Tumburi Emir 1542 0 1 - 0 0 Narlı Cem 1268 25

11 28 Oylum Sare 1200 0 0 - 1 0 Çıka Mehmet 1508 11

12 12 Çeker Çetin 1502 0 1 - 0 0 Güvenateş Soner 0 29

13 30 OlawaleAbijo 0 0 1 - 0 0 Midem İsmail Eren 1501 13

14 14 Özaydın Bartu 1476 0 1 - 0 0 Tuna Eylül 0 31



B Kategorisi:

Masa No. İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg No.

1 12 Çelik Dilay 0 0 0 - 1 0 Özcan Ezel 1263 1

2 2 Çiçek Deniz İsmail 1207 0 1 - 0 0 Er Deniz 0 13

3 14 Er Ege 0 0 1 - 0 0 Dokuz Alya 1200 3

4 4 Ekşici Lal Duru 1200 0 1 - 0 0 İnce Damir 0 15

5 16 İnce Miran 0 0 0 - 1 0 Hançer Fahir Ata 1190 6

6 7 Döveç Aslin 1157 0 1 - 0 0 Karatepe Alya 0 17

7 18 Karatepe Mehmet Tan 0 0 1 - 0 0 Hançer Hale 1153 8

8 9 Sever Elvin 1136 0 1 - 0 0 Sakallı Rüzgar 0 19

9 20 Sayıner Sait Merih 0 0 1 - 0 0 ArefiAlisa 0 10

10 11 Baş Mira 0 0 0 - 1 0 Tepe Mevlüt 0 21

11 22 Yerli Eymen 0 0 1 bye