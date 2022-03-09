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‘Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’ başladı

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‘Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’ başladı
Harika FMG sponsorluğunda gerçekleşen ve 4 Mart Cuma günü yapılan açılışla start alan ‘Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’, birinci tur maçları oynandı.
Beş tur sürecek turnuva, A ve B kategorilerinde gerçekleşecek…
A kategorisinde tüm sporcular, B kategorisinde ise sadece ilkokul öğrencileri yarışacak.
Açılışta konuşan turnuva direktörü Hüseyin Sertbay, bu gibi turnuvaların çocukların ve gençlerin satranç gelişimi için en önemli etken olduğunu vurgularken, turnuvanın gerçekleşmesi için sponsor olan Dağlı Trading Ailesi’ne teşekkürlerini iletti. Dağlı Trading Genel Müdürü Cihan Abi ise böylesine önemli etkinliklerin çocuklarımızın gelişiminde çok büyük katkısı olduğunu, onları bilgisayar, tablet ve telefonlardan uzaklaştırdığını belirtti ve organizasyonu düzenleyen Sertbay Satranç Akademisi ve Çanakkale Satranç Kalesi eğitmenlerini kutladı. Konuşmaların ardından Cihan Abi ilk masadaki karşılaşmanın ilk hamlesini yaparak turnuvayı başlattı.
Turnuvanın baş hakemliğini Mehmet Atasoy, hakemliklerini ise Şahin Şahmaran ile Taylan Kaplan yapacaklar. Maçlar her Cuma saat 19.00’da Çanakkale Türk Spor Külübü, Selim Tilki Kulüp Lokali’nde oynanacak ve 1 Nisan tarihinde son bulacak.
 
İlk tur karşılaşmaları ve alınan sonuçlar:
A Kategorisi:
Masa No.    İsim   Rtg    Puan Sonuç         Puan İsim   Rtg    No.
1       15     Çıka DestinaÇınay        1456 0       ½ - ½ 0       DavoudifarPantea         2052 1
2       2       Atasoy Ata          1916 0       1 - 0  0       Dolu Doruk         1451 16
3       17     Fegan Buse          1395 0       0 - 1  0       Paşa Ahmet         1765 3
4       4       Karakuş Ali         1762 0       1 - 0  0       Ermetal Çilen       1365 18
5       19     Döveç Larin         1361 0       0 - 1  0       İstillozlu Tuğra    1670 5
6       6       Tarman Ufuk       1650 0       1 - 0  0       Ekşici Dora          1350 20
7       21     Boztuna Derin     1349 0       0 - 1  0       Evram Deniz        1636 7
8       8       Yurtal Furkan      1622 0       1 - 0  0       Özay Özgün         1298 23
9       24     Başarır Furkan    1269 0       0 - 1  0       İrfanoğluTamay   1545 9
10     10     Tumburi Emir      1542 0       1 - 0  0       Narlı Cem   1268 25
11     28     Oylum Sare         1200 0       0 - 1  0       Çıka Mehmet       1508 11
12     12     Çeker Çetin          1502 0       1 - 0  0       Güvenateş Soner 0       29
13     30     OlawaleAbijo       0       0       1 - 0  0       Midem İsmail Eren        1501 13
14     14     Özaydın Bartu     1476 0       1 - 0  0       Tuna Eylül           0       31
 
B Kategorisi:
Masa No.    İsim   Rtg    Puan Sonuç         Puan İsim   Rtg    No.
1       12     Çelik Dilay          0       0       0 - 1  0       Özcan Ezel 1263 1
2       2       Çiçek Deniz İsmail        1207 0       1 - 0  0       Er Deniz     0       13
3       14     Er Ege        0       0       1 - 0  0       Dokuz Alya         1200 3
4       4       Ekşici Lal Duru   1200 0       1 - 0  0       İnce Damir 0       15
5       16     İnce Miran 0       0       0 - 1  0       Hançer Fahir Ata          1190 6
6       7       Döveç Aslin         1157 0       1 - 0  0       Karatepe Alya     0       17
7       18     Karatepe Mehmet Tan 0       0       1 - 0  0       Hançer Hale         1153 8
8       9       Sever Elvin          1136 0       1 - 0  0       Sakallı Rüzgar     0       19
9       20     Sayıner Sait Merih        0       0       1 - 0  0       ArefiAlisa   0       10
10     11     Baş Mira    0       0       0 - 1  0       Tepe Mevlüt        0       21
11     22     Yerli Eymen        0       0       1                 bye            
 
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