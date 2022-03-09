Kalkanlı’da görev Aktunçlar’ın

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan kulüplerden Kalkanlı’da takımı çalıştıracak teknik adam belirlendi.

Kalkanlı’nın yeni teknik direktörü Batı bölgesinin başarılı antrenörlerinden İrfan Aktunçlar oldu. Kalkanlı’nın yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan İrfan Aktunçlar, BTM Birinci Ligde oynanan maçları takip ederek, takım için gerekli oyuncuları belirleyip transfer listesi hazırlamaya çalışıyor.



