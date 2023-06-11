Hentbolda U18 Kadın Takımı Alanya'da turnuvaya katılıyor

Hentbol Federasyonu ekiplerinin geleneksel olarak katıldığı, bu yıl 28.'si organize edilecek Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Plaj Hentbol Turnuvası’nda U-18 Kadın Hentbol Takımı mücadele edecek.
U18 Kadın Milli Takımı turnuvayla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Kafilenin 12 Haziran Pazartesi günü Alanya'ya hareket edeceği açıklandı.
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