Hentbolda U18 Kadın Takımı Alanya'da turnuvaya katılıyor

Hentbol Federasyonu ekiplerinin geleneksel olarak katıldığı, bu yıl 28.'si organize edilecek Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Plaj Hentbol Turnuvası’nda U-18 Kadın Hentbol Takımı mücadele edecek.

U18 Kadın Milli Takımı turnuvayla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Kafilenin 12 Haziran Pazartesi günü Alanya'ya hareket edeceği açıklandı.

